YLENIA MUSELLA, L’ULTIMA VERSIONE DEL FRATELLO: LA MUSICA ALTA, NON VOLEVO UCCIDERLA”

Condividi

Visite: 75

21 Visite

Una lite tra fratello e sorella, finita nel peggiore dei modi. Ci sarebbe questo dietro la morte di Ylenia Musella, la 22enne uccisa dal fratello Giuseppe, con una coltellata alla schiena a Napoli. «Abbiamo litigato perché non mi faceva dormire, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha raccontato il 28enne al pm Ciro Capasso, dopo essersi dato alla fuga e poi consegnato alla polizia. Ma può una lite per la musica alta sfociare in tanta violenza? E se è stato un incidente, perché scappare?

Come è morta Ylenia

La versione di Giuseppe è questa: lui stava riposando quando Ylenia ha alzato il volume della musica. I due fratelli, cresciuti molto uniti ma che avevano rapporti tesi nell’ultimo periodo, iniziano a litigare. Pesantemente. Volano schiaffi, pugni, insulti. Giuseppe colpisce con un calcio anche il cane di casa. Poi, trova un coltello su un mobile e lo lancia contro la sorella, girata di spalle. La lama le colpisce la schiena, Ylenia sta molto male. Così Giuseppe – come ricostruisce il Corriere della Sera – la carica in macchina e, prima di darsi alla fuga, la abbandona al pronto soccorso di Villa Betania. Qui Ylenia muore dopo qualche ora.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti