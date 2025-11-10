Napoli. Piazza del Gesù: minaccia i turisti e aggredisce i militari dell’Esercito Italiano. Arrestato dalla Polizia

Condividi

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne originario della Nigeria per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza del Gesù per la segnalazione di un’aggressione ai danni dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato i militari che avevano fermato il giovane che, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva minacciato dei turisti brandendo un chiodo e un sampietrino, per poi scagliarsi contro di loro.

Per tali motivi, l’indagato è stato bloccato e tratto in arresto dal personale operante.













