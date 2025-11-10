Accolta richiesta scarcerazione: Sarkozy torna a casa in libertà vigilata

La Corte d’appello di Parigi ha deciso la scarcerazione di Nicolas Sarkozy, accogliendo la richiesta dei suoi avvocati alla quale il procuratore non si era opposto. L’ex presidente potrà uscire oggi stesso di prigione, ma sotto controllo giudiziario, in attesa del processo di appello previsto nel marzo prossimo.
Non potrà viaggiare all’estero, e tra le altre limitazioni alla libertà ci sarà quella di non venire in contatto con gli altri condannati, ovvero gli ex ministri collaboratori Brice Hortefeux e Claude Guéant, e anche con «il ministro della Giustizia in funzione», Gérald Darmanin, che aveva suscitato molte polemiche andandolo a trovare in prigione. In giornata Sarkozy tornerà a casa, nella Villa Montmorency a Parigi, assieme alla moglie Carla Bruni.