Accolta richiesta scarcerazione: Sarkozy torna a casa in libertà vigilata

La Corte d’appello di Parigi ha deciso la scarcerazione di Nicolas Sarkozy , accogliendo la richiesta dei suoi avvocati alla quale il procuratore non si era opposto. L’ex presidente potrà uscire oggi stesso di prigione , ma sotto controllo giudiziario , in attesa del processo di appello previsto nel marzo prossimo.

Non potrà viaggiare all’estero, e tra le altre limitazioni alla libertà ci sarà quella di non venire in contatto con gli altri condannati, ovvero gli ex ministri collaboratori Brice Hortefeux e Claude Guéant, e anche con «il ministro della Giustizia in funzione», Gérald Darmanin, che aveva suscitato molte polemiche andandolo a trovare in prigione. In giornata Sarkozy tornerà a casa, nella Villa Montmorency a Parigi, assieme alla moglie Carla Bruni.