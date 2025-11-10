Chiusura reparto pediatria ospedale San Paolo. Muscarà: “Ora tutti indignati, ma la Sanità campana l’avete distrutta voi. Piddini dalla memoria corta”

Condividi

«Leggo con stupore dichiarazioni indignate sulla possibile chiusura del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo. Peccato che arrivino proprio da chi, negli ultimi dieci anni, ha contribuito con il proprio silenzio e con la propria complicità allo sfascio della sanità campana.». A dichiararlo è Marì Muscarà, consigliera indipendente della Regione Campania, e candidata per Cirielli con Sud Protagonista, che interviene con decisione sulla notizia del possibile trasferimento del reparto di Pediatria dal San Paolo al Loreto Mare.

«Oggi tutti si lavano le mani come Pilato, ma la realtà è una sola: se la sanità pubblica in Campania è ridotta in queste condizioni, è colpa di chi ha governato la Regione per oltre un decennio e ha gestito male l’80% del bilancio regionale. È la stessa classe politica che oggi finge di stupirsi di fronte alle conseguenze delle proprie scelte.» Muscarà sottolinea come la chiusura del reparto rappresenti l’ennesimo colpo alla sanità di prossimità, quella che garantisce assistenza immediata ai cittadini nei propri quartieri.

«Togliere un presidio fondamentale come la Pediatria del San Paolo – prosegue la consigliera – significa costringere centinaia di famiglie a spostarsi tra traffico e chilometri, quando invece si dovrebbe rafforzare l’assistenza territoriale e valorizzare gli ospedali di quartiere. D’altronde non è la prima cosa che fanno. La verità è che per anni si è scelto di concentrare le risorse in grandi strutture, trascurando la medicina di base, i distretti sanitari e le realtà locali. Ora se ne pagano le conseguenze, ma non si può continuare a farlo sulla pelle dei cittadini.»

Muscarà conclude: «Io continuerò a denunciare questo sistema malato e a battermi affinché la sanità campana torni ad essere pubblica, efficiente e accessibile a tutti. La Pediatria deve restare a Fuorigrotta — e con essa il diritto dei cittadini ad essere curati nel proprio territorio.»













