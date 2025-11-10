RAPINA A MANO ARMATA, RUBATO FURGONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GIORNALI: 4 QUOTIDIANI NON IN EDICOLA

Condividi

Visite: 109

43 Visite

Questa mattina il “Roma” non è arrivato nelle edicole. La causa è un episodio tanto insolito quanto preoccupante: nella notte, 4 malviventi armati e con il volto coperto da passamontagna hanno rapinato e portato via il furgone destinato alla distribuzione dei quotidiani alle edicole. La banda, a bordo di una Bmw, ha fermato il mezzo poco prima delle tre, costringendo l’autista ad abbandonare il veicolo sotto minaccia. Poi la fuga con il carico dei giornali, svaniti nel nulla. Il deposito è a Roccarainola, i giornali stavano arrivando dalla tipografia di Caserta, zona industriale, al deposito di Di Canto spa per essere poi smistati e distribuiti alle edicole di tutta la Campania. Il furgone è stato ritrovato poco dopo a Casalnuovo, in via Verdi, dai carabinieri grazie al segnale satellitare, ma era ormai vuoto: delle copie del “Roma” e degli altri quotidiani “Metropolis” e “Il Sannio” non vi erano più tracce. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica insieme all’autista e visionando i filmati di videosorveglianza della zona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti