Napoli, crisi profonda: Conte duro con la squadra, vertice con De Laurentiis in arrivo

La crisi del Napoli si fa sempre più evidente. La quinta sconfitta stagionale – lo stesso numero di tutto lo scorso campionato – ha spinto Antonio Conte a parole molto dure nel dopogara di Bologna. Il tecnico si è assunto le proprie responsabilità, ma ha anche messo in dubbio la motivazione del gruppo: «Un allenatore può entrare nella testa dei giocatori, ma il cuore deve esserci, un trapianto non posso farlo».

Il problema, secondo Conte, è soprattutto mentale e gestionale: «Non so se ci siano le condizioni per cambiare questa situazione». Negli spogliatoi, dopo la partita, c’è stato un confronto acceso con la squadra.

Intanto, secondo Il Mattino, c’è già stato un colloquio telefonico tra Conte e il presidente De Laurentiis, con un incontro di persona previsto nei prossimi giorni. Il patron ha ribadito la fiducia nel tecnico, ma il vertice servirà a decidere come rilanciare la stagione.

Sul campo, le difficoltà restano evidenti: senza De Bruyne e Lukaku, e con Hojlund e McTominay lontani dalla forma migliore, il Napoli fatica a segnare — un solo gol nelle ultime quattro partite (Anguissa contro il Lecce). La squadra sembra aver smarrito identità e fiducia, e il confronto tra allenatore e società sarà decisivo per capire se la crisi è ancora reversibile













