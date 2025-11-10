Maxi sequestro di pesce senza tracciabilità al mercato ittico di Mugnano: tutto donato allo Zoo di Napoli

Condividi

Operazione della Guardia di Finanza tra il 6 e il 7 novembre al mercato ittico di Mugnano, dove le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno sequestrato oltre 1.200 chili di prodotti ittici privi dei requisiti di tracciabilità, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

L’intervento si inserisce in una più ampia attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare e della legalità nel commercio del pescato. Le verifiche hanno portato alla scoperta di partite di pesce prive della documentazione necessaria per garantirne la provenienza e la corretta conservazione.

Le due società coinvolte — una con sede a Mugnano e l’altra a Torre Annunziata — sono state sanzionate con 1.500 euro ciascuna. Il prodotto sequestrato, dal valore commerciale di circa 15.000 euro, dopo gli accertamenti veterinari, è stato donato allo Zoo di Napoli per l’alimentazione degli animali.

Le Fiamme Gialle hanno annunciato che i controlli sulla filiera ittica proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane, in vista dell’aumento della domanda di pesce legato alle festività natalizie.













