Marano. Santoro: “Ossiuri alla scuola Siani, chiediamo una bonifica immediata per tutelare la sicurezza di studenti e personale”

“Le segnalazioni provenienti dalla scuola “Siani” di Marano, dove sarebbero stati riscontrati casi di ossiuri, rappresentano un fatto gravissimo che richiede un intervento immediato da parte della dirigente scolastica. Da troppo tempo, sulla condizione delle scuole cittadine, si è scelta la strada dell’immagine anziché quella della sostanza. Durante la passata amministrazione Morra, con l’ex assessore Carmen Bocchetti, si è assistito a un’attività politica più attenta ai book fotografici e ai post social che alla programmazione reale degli interventi di manutenzione e sicurezza. Oggi ne vediamo le conseguenze: edifici scolastici lasciati senza un piano organico di prevenzione e una situazione che rischia di mettere a repentaglio la salute di alunni e personale.

Serve un netto cambio di passo: meno vetrine, più fatti. Chiedo alla Commissione Straordinaria, sicuramente più autorevole di chi l’ha preceduta, di disporre la chiusura temporanea del plesso “Siani”, la bonifica completa degli ambienti e un monitoraggio igienico-sanitario capillare su tutti gli edifici scolastici della città. La scuola non può essere ridotta a sfondo per fotografie propagandistiche: deve tornare a essere il luogo sicuro, pulito e dignitoso che ogni famiglia ha diritto di pretendere per i propri figli. I danni prodotti dalla felicimente dimenticata Assessore all’Istruzione Carmen Bocchetti pesano ancora come un macigno.” – è quanto afferma in una nota, l’ex consigliere comunale di Marano Francesco Santoro.













