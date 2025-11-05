MARANO, RACCOLTA RIFIUTI: FINISCE L’ERA GREEN LINE, SERVIZIO AGGIUDICATO ALLA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL

Condividi

A Marano si chiude definitivamente la lunga stagione della Green Line, la società che gestiva il servizio di raccolta rifiuti in proroga da oltre quattro anni. Il Comune, guidato dai commissari straordinari e con il supporto della segretaria generale Valentina Santini, ha infatti aggiudicato la nuova gara – espletata dalla Cuc nolana – alla ditta Ecologia e Servizi Italia srl, per una durata di cinque anni e un importo di oltre 27 milioni di euro.

La Green Line era stata incaricata in via temporanea, ma ha operato per anni con affidamento diretto, in proroga e senza un vero atto di rogito comunale. Dopo una lunga e complessa procedura, l’unica offerta valida è stata quella della Ecologia e Servizi Italia, che aveva sollevato dubbi sulla durata del contratto poi chiarita in cinque anni, come sostenuto dal Comune.

Nei prossimi giorni è previsto il passaggio di cantiere. L’azienda vincitrice è un’associazione temporanea d’impresa, di cui una delle componenti risulta citata in alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia.













