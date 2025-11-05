Mugnano, agguato di camorra nel quartiere Zi Peppe: Cipressa colpito da tre colpi. Con l’auto si è schiantato in un cancello. Ma non è stato finito

Condividi

Visite: 2.491

192 Visite

Un agguato di camorra si è consumato poco fa in via Luca Giordano, nel quartiere Zi Peppe a Mugnano di Napoli. Un uomo è stato sparato mentre era alla guida del suo veicolo, che si è poi schiantato nel cancello di un’abitazione. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale, e i carabinieri della Compagnia di Marano e della Stazione di Mugnano che indagano sulla vicenda.

Aggiornamento ore 16:30

Mugnano di Napoli h. 15:40 circa

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato si sono avvicinati a Giuseppe Cipressa, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, per poi sparare almeno tre colpi d’arma da fuoco.

L’uomo era a bordo della propria auto ed è stato colpito due volte. Un proiettile avrebbe perforato la zona sotto l’ascella.

Cipressa, noto come “Polpaccio”, é stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania ed è in pericolo di vita. Di lui si parla in alcune intercettazioni, anche in riferimento ai rapporti con i clan di Casavatore e della Vinella Grassi, e di tensioni sfociate anche in avvertimenti tra le parti.

Aggiornamento 18,08

Cipressa è stato colpito da tre colpi, usciva da un viale, vicino casa sua, ed era a bordo di un’auto. Colpito alla clavicola, orecchio e torace ed è in codice rosso. Gli inquirenti indagano e si interrogano anche sul perchè l’uomo, che era andato con l’auto a sbattere contro un cancello, non sia stato finito da chi lo ha sparato. Si indaga su traffico di droga, ma anche su altri filoni, come quello delle costruzioni nel territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti