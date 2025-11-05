Mugnano, agguato di camorra nel quartiere Zi Peppe: Cipressa colpito da tre colpi. Con l’auto si è schiantato in un cancello. Ma non è stato finito

Un agguato di camorra si è consumato poco fa in via Luca Giordano, nel quartiere Zi Peppe a Mugnano di Napoli. Un uomo è stato sparato mentre era alla guida del suo veicolo, che si è poi schiantato nel cancello di un’abitazione. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale, e i carabinieri della Compagnia di Marano e della Stazione di Mugnano che indagano sulla vicenda.
Aggiornamento ore 16:30
Mugnano di Napoli h. 15:40 circa
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato si sono avvicinati a Giuseppe Cipressa, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, per poi sparare almeno tre colpi d’arma da fuoco.
L’uomo era a bordo della propria auto ed è stato colpito due volte. Un proiettile avrebbe perforato la zona sotto l’ascella.
Cipressa, noto come “Polpaccio”, é stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania ed è in pericolo di vita. Di lui si parla in alcune intercettazioni, anche in riferimento ai rapporti con i clan di Casavatore e della Vinella Grassi, e di tensioni sfociate anche in avvertimenti tra le parti.
Aggiornamento 18,08
Cipressa è stato colpito da tre colpi, usciva da un viale, vicino casa sua, ed era a bordo di un'auto. Colpito alla clavicola, orecchio e torace ed è in codice rosso. Gli inquirenti indagano e si interrogano anche sul perchè l'uomo, che era andato con l'auto a sbattere contro un cancello, non sia stato finito da chi lo ha sparato. Si indaga su traffico di droga, ma anche su altri filoni, come quello delle costruzioni nel territorio.