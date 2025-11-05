Marano, clan Polverino: escono (come anticipato da Terranostranews) dal carcere Marchesano ed Esposito

Come anticipato ieri da TerraNostraNews, Michele Marchesano, cognato del super boss Giuseppe Polverino, e Luigi Esposito, genero di Marchesano, sono usciti dal carcere dopo aver trovato un accordo con la Procura generale nell’ambito del processo sulle cosiddette “mesate”, i sostegni economici che il clan Polverino avrebbe elargito ai familiari dei detenuti affiliati.

L’intesa prevede per Marchesano una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per Esposito 6 anni e 8 mesi. Le aggravanti mafiose, che in primo grado avevano determinato condanne molto più severe, sono state escluse.

