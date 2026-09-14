Napoli, buon anno scolastico: Il Comune ripristini i “nonni civici”

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Il Comitato Valori collinari, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, rivolge i propri auguri a tutti gli studenti e alle studentesse, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale della scuola. Nell’occasione chiede al Comune di ripristinare i “nonni civici” davanti alle scuole. “Furono un presidio prezioso per la sicurezza degli alunni e una presenza rassicurante per le famiglie: l’Amministrazione comunale li riporti in strada”.

” L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante per la nostra comunità – dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – perché riaprono le scuole e riparte un percorso di studio, socialità e crescita. Agli studenti auguriamo di affrontare questo nuovo cammino con entusiasmo, curiosità e fiducia. A tutto il personale scolastico rivolgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto al servizio dei ragazzi e delle famiglie “.













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