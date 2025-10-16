Sud Protagonista con Cirielli, Muscarà in lista con il candidato presidente

Condividi

Sud Protagonista sostiene Edmondo Cirielli per garantire ai campani lavoro e sviluppo economico, una sanità di qualità per tutti ed un’attenzione particolare ai più deboli. Per questo motivo, scendiamo in campo con candidati all’interno della lista ‘Cirielli Presidente’ ed, in particolare, con la consigliera regionale Maria Muscarà”.

E’ quanto ha dichiarato il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, che, insieme con il segretario cittadino, Pietro Funaro, il dirigente della Cultura, Enzo D’Anna, e la consigliera regionale uscente Maria Muscarà, hanno tenuto, stamani, una conferenza stampa con la partecipazione del candidato presidente della Regione Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli. “Con Cirielli abbiamo condiviso importanti percorsi politici e la sua candidatura a Presidente della Regione Campania e’ un baluardo per costruire quel cambiamento totale di cui la nostra Regione necessita”- ha aggiunto Ronghi.

Alla conferenza stampa e’ intervenuto anche Gennaro Sannino in rappresentanza del partito “Pensionati per l’Italia”, annunciando il sostegno ad Edmondo Cirielli e a Maria Muscarà.

“Cirielli è la migliore espressione del centrodestra – ha detto Funaro – ed insieme con la nostra Maria Muscarà potrà finalmente portare all’interno della Regione il rispetto dell’ Istituzione e porre fine allo sfrenato clientelismo che si è consolidato in questi ultimi dieci anni”. “Con Edmondo Cirielli va messa in campo ad una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario campano che privilegi il cittadino integrando sempre di più il sistema sanitario con le strutture accreditate per salvaguardare e garantire una sanità per tutti, anche per i tanti che oggi stanno rinunciando a curarsi per gli errori nella gestione di quest’ultimo decennio” – ha sottolineato D’Anna. “Conosco così bene Fico che sostengo Cirielli” – ha detto Muscarà – che ha aggiunto: “è mio dovere di consigliere regionale e di campana contribuire a salvare la nostra Regione da chi non ha mai lavorato in vita sua e da ‘scappati di casa’ che sarebbero incapaci di guidarla. In questi dieci anni da consigliere regionale – ha continuato Muscarà – ho potuto verificare in prima persona il disastro provocato da De Luca in Campania e, per questo, l’ho contrastato con tutte le mie forze. Non posso, dunque, permettere che la nostra Regione rimanga nelle mani di un sistema incapace e mi candido con Cirielli Presidente per una Regione che punti sul lavoro, sullo sviluppo economico e sulla buona sanità”. “Con Salvatore Ronghi abbiamo condiviso il nostro percorso politico nella destra sociale, facciamo riferimento agli stessi valori e agli stessi obiettivi e il sostegno di “Sud Protagonista” alla mia candidatura e a quello che sarà il mio governo regionale sarà importante per tenere ben alta l’attenzione sui temi del lavoro, del territorio, del Sud, della cura dei più deboli”- ha detto Cirielli – che ha aggiunto: – “la candidatura della consigliera Maria Muscara’ nella lista del Presidente rappresenta ciò e quelle fondamentali battaglie politiche contro i disastri,gli sprechi, le clientele del centrosinistra in Campania, e per costruire una Regione all’altezza del valore del nostro territorio”.(ANSA)













