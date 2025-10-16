Il Centro Aktis tra le imprese più sostenibili d’Italia: prestigioso riconoscimento all’evento nazionale Industria Felix

Condividi

Visite: 29

45 Visite

Il Centro Aktis è stato insignito di un importante riconoscimento nell’ambito della prima edizione nazionale di Industria Felix – ESG: l’Italia sostenibile che compete, che si è svolta presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio. L’evento, giunto alla sua 66esima edizione, è stato promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Rating Agency ed ha premiato 94 aziende italiane valutate come tra le più sostenibili del Paese secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).

Su quasi 970.000 società di capitali operative in Italia, solo lo 0,6% è oggi dotato di un report di sostenibilità. Il Centro Aktis di Marano di Napoli è una delle sole 5 imprese campane premiate e tra le pochissime ad aver intrapreso un percorso volontario e strutturato di rendicontazione ESG, distinguendosi per trasparenza, visione strategica e impatto positivo sul territorio.

A ritirare il premio è stato il CEO del Centro Aktis, Valerio Scoppa, che ha commentato: “Ricevere questo riconoscimento in un contesto così autorevole rappresenta un passaggio chiave in un percorso che abbiamo scelto con convinzione, quando ancora non era né obbligatorio né di moda parlare di sostenibilità. Per noi, fare impresa significa costruire valore nel tempo: per le persone, per l’ambiente e per la comunità in cui operiamo. Essere tra le 94 imprese più sostenibili d’Italia, su quasi un milione di aziende, ci responsabilizza ancora di più. È la dimostrazione che anche dal Sud si può generare eccellenza, non solo economica ma soprattutto etica.”

Durante l’evento, moderato dal giornalista di Rai News Lorenzo Lo Basso e dalla conduttrice Rai Elisa Isoardi, si sono alternati esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale, tra cui il CEO di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri, il direttore di Industria Felix Magazine Michele Montemurro e rappresentanti di importanti realtà finanziarie come Banca Mediolanum ed ELITE.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti