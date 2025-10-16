Giugliano, panchina ancora vacante: Tulino guiderà la squadra contro il Latina, si attende Capuano

Condividi

Situazione ancora in evoluzione in casa Giugliano, dove resta da sciogliere il nodo legato alla panchina dopo l’esonero di Massimo Cudini. Il nome scelto dalla dirigenza per raccoglierne l’eredità è quello di Ezio Capuano, profilo di grande esperienza, ma l’ufficialità è al momento congelata.

L’ex tecnico di Taranto e Avellino, infatti, è vincolato da una controversia legale con il Trapani, sua ultima squadra. Una questione che necessita dell’arbitrato per essere definitivamente chiusa. La decisione è attesa a breve, e solo dopo Capuano potrà formalizzare il suo accordo con il club campano.

Nel frattempo, per la delicata sfida contro il Latina, sarà il preparatore atletico Luca Tulino a sedersi in panchina. Una soluzione interna, temporanea, ma necessaria per garantire continuità in un momento particolarmente complesso della stagione.













