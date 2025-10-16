CESARO (IV): CASA RIFORMISTA SARÀ LISTA RIVELAZIONE IN CAMPANIA

“Con Casa Riformista lanciamo la sfida più ambiziosa e appassionante di queste elezioni regionali: non una lista di testimonianza, ma una squadra forte, competitiva, radicata e destinata al successo. Una proposta politica che nasce dal basso, dall’impegno civile, dalle competenze e dal coraggio di donne e uomini pronti a mettersi al servizio della Campania”. Lo afferma – rendendo noto che a Napoli la lista sarà presentata dall’onorevole Gennaro Migliore, “politico di lunga e qualificata esperienza, anche di governo”, il coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro, richiamando, oltre che alle significative adesioni dei giorni scorsi, “un progetto politico che si candida ad essere la vera rivelazione delle elezioni regionali di novembre”.

“I nostri nomi – prosegue Cesaro – parlano da soli. Penso, per citare solo alcuni esempi, alla professoressa federiciana Teresa Rea, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, a Baby Izzo, coordinatore provinciale di Italia Viva a Benevento, punto di riferimento per le battaglie riformiste nel Sannio; a Marianna Mascolo, coordinatrice provinciale di Italia Viva a Napoli, giovane energia e guida riconosciuta sul territorio; a Rosaria Fornaro, presidente del Consiglio comunale di Sant’Anastasia, donna delle istituzioni e voce autorevole delle comunità locali; a Manuel Ruggiero, dirigente medico e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, simbolo della battaglia per la sanità pubblica e la tutela degli operatori; e a Anna Chiara Rossi, ingegnere gestionale, volto significativo delle professioni e della competenza tecnica applicata alla politica”.