Fu colpita dal marito con una mazzuola da carpentiere: Olena morta dopo più di due mesi

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 44
28 Visite

La donna era di origini ucraine. Il marito cercò di depistare le indagini asserendo che c’era stata una rapina in casa

Colpita alla testa dal marito: morta dopo due mesi trascorsi in ospedale. Era ricoverata al Camaldoli Hospital di Napoli la 60enne Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, donna di origini ucraine, deceduta oggi, giovedì, per la gravi conseguenze riportate nella violenta aggressione subita lo scorso 3 agosto dal marito 70enne, Domenico Pirozzi. I fatti si erano verificati a Somma Vesuviana, nella zona del Casamale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, al termine di una lite per futili motivi, l’uomo aveva colpito la consorte alla testa con una mazzuola da carpentiere, procurandole lesioni gravissime e cercando poi di depistare le indagini inventandosi una rapina durata addirittura 12 ore. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L’arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi. Olena è l’ennesima vittima di femminicidio. Per Pirozzi ora l’imputazione cambia in quella, più grave, di omicidio.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore