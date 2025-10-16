Fu colpita dal marito con una mazzuola da carpentiere: Olena morta dopo più di due mesi

La donna era di origini ucraine. Il marito cercò di depistare le indagini asserendo che c’era stata una rapina in casa

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, al termine di una lite per futili motivi, l’uomo aveva colpito la consorte alla testa con una mazzuola da carpentiere, procurandole lesioni gravissime e cercando poi di depistare le indagini inventandosi una rapina durata addirittura 12 ore. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L’arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi. Olena è l’ennesima vittima di femminicidio. Per Pirozzi ora l’imputazione cambia in quella, più grave, di omicidio.