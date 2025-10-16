Marano, raffica di novità dal Comune: loculi quasi pronti, rifiuti verso il cambio della ditta, sanzioni soft per i funzionari

Condividi

Dal Comune di Marano arrivano diversi aggiornamenti su fronti caldi dell’amministrazione cittadina. Si parte dal cimitero: dopo oltre dieci anni di attesa, la consegna dei nuovi loculi sembrerebbe ormai vicina. Nelle ultime ore c’è stato un confronto diretto tra l’Ente e la ditta che ha realizzato l’opera, a cui spetta – come previsto da contratto – anche il compito di traslare i defunti nelle nuove nicchie. Tuttavia, non sono ancora noti i tempi esatti per l’effettiva consegna e la successiva sistemazione dei resti.

Sul fronte rifiuti, resta in sospeso il cambio della ditta incaricata del servizio. Dopo la scoperta di un errore tra capitolato e disciplinare di gara – che indicavano due durate di gestione differenti – il Comune ha chiesto un parere alla Cuc nolana, la centrale unica di committenza. L’attesa si prolunga, ma una cosa è certa: non ci sarà alcuna ulteriore proroga alla Green Line, la società che gestisce il servizio a Marano da ben quattro anni senza l’aggiudicazione di un bando pubblico. Un’anomalia, questa, già segnalata nella relazione ministeriale che ha portato allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni.

Intanto si chiude con un rimprovero scritto – e dunque con una linea piuttosto morbida – il procedimento disciplinare nei confronti di due funzionari coinvolti nelle vicende delle ineleggibilità di alcuni consiglieri morosi nei confronti del Comune. La commissione disciplinare ha optato per sanzioni minime.

Novità anche all’ufficio tecnico: è stato assunto un nuovo geometra, mentre un altro, entrato in servizio da poco tempo, ha già lasciato il posto per trasferirsi altrove.

Proseguono infine gli interventi sul fronte dell’abusivismo edilizio: in via Montale è in corso l’abbattimento di una mansarda non autorizzata. Restano però in sospeso le sorti degli altri due piani dello stesso immobile, anch’essi abusivi: si attende il pronunciamento definitivo del TAR.













