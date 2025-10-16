DE LUCA A BAGNOLI: “A CAPOTAVOLA CI SONO SEMPRE IO, CONTROLLO TUTTO”

Visite: 33

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato oggi all’ex base Nato di Bagnoli, inaugurando il Distretto Campano dell’Audiovisivo, rassicurando sull’andamento dei progetti regionali e sottolineando il suo ruolo centrale nella gestione politica.

Il controllo sulle scelte politiche e gli investimenti

Durante l’intervento, De Luca ha dichiarato:

“Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io”.

Con queste parole il governatore ha ribadito la propria presenza costante e il ruolo decisivo nella direzione dei grandi investimenti per la città di Napoli e la Regione, tra cui il Distretto dell’Audiovisivo.

“Scherziamo un po’, ma restiamo qui a pensare a grandi opere per Napoli, dal Faro alla nuova rete degli ospedali. Sono interventi che portano lavoro, tensione e creano nuove identità. Questo lavoro deve andare avanti”.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di strutture regionali efficienti e motivate, esortando i funzionari a proseguire con determinazione: senza una guida forte, secondo De Luca, molti progetti rischiano di fermarsi.

Identità, orgoglio e rivoluzione democratica

Riferendosi ai cittadini campani emigrati in altre città italiane, De Luca ha aggiunto:

“Abbiamo dato identità e orgoglio a questa Regione che veniva considerata solo per rifiuti e camorra. Oggi guardano noi come rigore amministrativo e correttezza per la rivoluzione democratica che abbiamo fatto”.