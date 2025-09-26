Marano, direttiva dei commissari ai “comunali”: “Stop a funzionari e tecnici che spifferano ai politici, solo la segreteria potrà dare informazioni”

1 Visite
Con una direttiva interna, i commissari straordinari hanno richiamato all’ordine funzionari, dipendenti e tecnici comunali: niente più fughe di notizie.
La comunicazione ribadisce l’obbligo di riservatezza nella gestione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi in corso. Tutte le comunicazioni – si legge nel documento – dovranno passare esclusivamente attraverso l’ufficio di segreteria.
Il richiamo arriva in un clima delicato, aggravato dalla costante presenza negli uffici municipali di ex amministratori sciolti per mafia. Un contesto che, come richiamato nella direttiva, ha spinto i commissari a rafforzare le misure di controllo sull’accesso e la diffusione delle informazioni interne.
Naturalmente, il rapporto con l’utenza non viene interrotto: i dipendenti potranno continuare a relazionarsi con il pubblico negli orari e giorni previsti, ma solo per fornire chiarimenti su pratiche che riguardano direttamente il richiedente. È invece vietato rilasciare notizie di carattere generale o relative ad altri procedimenti interni.
Resta da capire ora se la direttiva sarà effettivamente rispettata, se saranno effettuati controlli, o se alcuni – come accaduto in passato – continueranno a “fare orecchie da mercante”, soprattutto tra chi da anni mantiene solidi rapporti con ambienti politici più o meno trasparenti.