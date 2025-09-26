Marano, clima rovente in municipio: carabinieri acquisiscono atti urbanistici dell’ex giunta sciolta per mafia

Sono giorni febbrili a Marano. Il clima in municipio è teso, quasi surreale, dopo l’ennesimo scioglimento per camorra: tra funzionari che cercano disperatamente di aggrapparsi alle ultime scialuppe di salvataggio e altri che provano a ingraziarsi qualche membro della triade commissariale, l’ordinario fatica a stare dietro allo straordinario.
Ma la notizia del giorno è un’altra, e corre veloce tra corridoi e telefoni: questa mattina i carabinieri della locale compagnia si sono presentati al Comune per acquisire atti di natura urbanistica. Secondo indiscrezioni, i documenti al centro delle verifiche riguarderebbero il PUC – il Piano Urbanistico Comunale – adottato di recente dalla giunta Morra, sciolta per infiltrazioni mafiose.
Non è la prima volta, né sarà l’ultima. Già ieri, infatti, i militari si erano recati negli uffici comunali, ma per un diverso filone d’indagine. Segno che l’attenzione investigativa su Marano, come evidenziato tante volte dal nostro giornale, resta alta, e che il lavoro della commissione d’accesso – culminato nello scioglimento per mafia – non era affatto basato (come sussurra qualche buontempone locale o soggetto particolarmente interessato) su semplici parentele sospette o voci di corridoio.
La relazione, lunga 450 pagine, contiene elementi ben più gravi e sostanziali. E ora, pezzo dopo pezzo, cominciano ad emergere. La gestione del PUC, in particolare, sarà uno dei nodi centrali da monitorare, anche al netto della questione scioglimento.