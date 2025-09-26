Marano, al via il Servizio Civile in municipio: venti giovani affiancano i dipendenti degli uffici comunali

È partito da qualche giorno a Marano il nuovo progetto di Servizio Civile che vede coinvolti venti giovani, ora impegnati ad affiancare i dipendenti comunali in diversi uffici dell’ente.
Le procedure di selezione, svolte nei mesi scorsi, sono state curate da un ente esterno individuato dalla precedente giunta comunale. Come spesso accade nei comuni dell’hinterland partenopeo, anche in questa occasione non mancano le voci secondo cui alcuni dei partecipanti sarebbero stati segnalati da politici locali o da referenti esterni al territorio.
Nonostante le dinamiche politiche che accompagnano frequentemente questo tipo di iniziative, la presenza dei volontari rappresenta comunque un supporto concreto per diversi settori amministrativi in difficoltà, contribuendo a migliorare l'efficienza e i servizi offerti ai cittadino.