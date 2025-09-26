Muore operaio 55enne di Melito dopo una caduta in palestra a Chiaia: indagini in corso

Antonio Maione, operaio 55enne di Melito, è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate dopo una caduta da una scala a chiocciola all’interno di una palestra in ristrutturazione a Chiaia. L’uomo, inizialmente ricoverato al San Paolo e poi trasferito al San Giovanni Bosco, non è sopravvissuto. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini della polizia scientifica.

