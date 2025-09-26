Martusciello (FI) a Telese: “Leader centrodestra scelgano presto il candidato presidente. Forza Italia sarà il primo partito in Campania”

Condividi

Clima di entusiasmo e mobilitazione a Telese Terme, dove Forza Italia sta tenendo una partecipata festa di partito. L’europarlamentare Fulvio Martusciello ha lanciato un chiaro messaggio ai vertici del centrodestra nazionale: “Serve una decisione rapida sul candidato presidente della Regione Campania. C’è effervescenza, c’è attesa: bisogna andare avanti”.

Martusciello ha poi rivendicato con forza il ruolo centrale del suo partito: “Forza Italia è il primo partito del centrodestra in Campania e sarà il motore della vittoria alle prossime elezioni regionali”.

È atteso a breve anche l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a conferma della rilevanza politica dell’evento nel panorama campano.

Fi: Silvestro, cresce e si consolida sui territori, noi punto riferimento

“Il treno della libertà è in corsa e sempre più persone scelgono di salirci. Non si tratta di una fiammata passeggera, ma del segno tangibile che Forza Italia sta crescendo e consolidando la propria presenza sui territori. Questo entusiasmo diffuso dimostra che siamo tornati ad essere un punto di riferimento per amministratori, militanti e cittadini che vedono in noi una forza seria, credibile e capace di dare risposte concrete. La nostra è una comunità politica che crede nella libertà come motore di sviluppo e nel buon governo come alternativa alla propaganda. La festa nazionale di Telese è la conferma che il percorso intrapreso è quello giusto: un luogo di confronto, di idee e di proposte per costruire insieme il futuro della Campania e del Paese”. Lo ha dichiarato il senatore Francesco Silvestro, a margine dell’apertura della festa nazionale di Forza Italia “Libertà”, in corso a Telese.













