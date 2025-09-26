Marano, l’attesa grottesca degli ex amministratori: le motivazioni dello scioglimento sono già chiare, agli atti e senza bisogno di soffiate

Condividi

Sta assumendo contorni grotteschi, se non addirittura comici, l’attesa degli ex amministratori di Marano – in particolare di alcuni ex consiglieri comunali – per conoscere le motivazioni dello scioglimento per infiltrazioni mafiose deciso dal Consiglio dei Ministri nelle scorse settimane. Un provvedimento che, è bene ricordarlo, non arriva all’improvviso né sulla base di “rumors” o “soffiate”, ma dopo un accesso ispettivo, un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica cui partecipano i vertici delle procure, della questura di Napoli e delle forze armate provinciali.

I fatti, ad ogni modo, sono noti e non per le fughe di notizie, come sostiene qualche buontempone o “figaro” della politica locale. Anzi: in larga parte si tratta di fatti pubblici, documentati, annunciati e pubblicati da TerranostraNews con mesi di anticipo rispetto al decreto di scioglimento. E’ di dominio pubblico e alle cronache giornalista la relazione firmata a suo tempo dall’ex segretaria generale dell’amministrazione Morra, che indicava nero su bianco anomalie gravi nelle procedure antimafia relative ad alcuni affidamenti. E non si tratta di interpretazioni o illazioni: si tratta di atti ufficiali, protocollati, trasmessi e acquisiti nelle sedi opportune.

A Marano c’erano – e forse ci sono ancora – collaboratori esterni che operavano e operano grazie ad avvisi pubblici palesemente sbilanciati. Il caso più noto riguarda un professionista potente e notissimo, orbitante da anni attorno al palazzo comunale. Anche questo è agli atti.

E poi ci sono le frequentazioni. Quelle imbarazzanti, opache, che da sole non bastano a una condanna penale, ma pesano eccome sul piano dell’opportunità politica e della credibilità istituzionale.

Un esempio lampante è quello del brindisi con un imprenditore assolto dall’accusa di mafia, episodio documentato e segnalato anche dal nostro portale, che ha visto protagonista un amico e sostenitore politico dell’ex sindaco, nonché firmatario di una delle liste presentate alle ultime elezioni. Un gesto inopportuno, fuori luogo, che assume un peso ben diverso se contestualizzato in un tessuto politico e amministrativo segnato da opacità e relazioni equivoche.

Allo stesso modo, si ricordano episodi analoghi, come il “balletto” di un politico – che all’epoca aveva riferimenti in consiglio comunale e in giunta – con la figlia di un noto palazzinaro legato alla criminalità organizzata. Anche in questo caso si tratta di fatti denunciati pubblicamente da TerranostraNews molto prima dello scioglimento. E’ agli atti, nonostante una ex amministratrice, molto vicina all’ex sindaco, continui a buttarla in caciara e a fare confusione. La storia l’abbiamo scoperta noi, non tu.

Fa sorridere – amaramente – che alcuni ex consiglieri, anche della cosiddetta ex minoranza, politicamente evanescente durante tutta la consiliatura, fingano oggi di non conoscere certe parentele, certe amicizie, certe frequentazioni note a tutti i maranesi. Come fa sorridere (di nuovo, amaramente) il finto stupore per la questione delle ineleggibilità.

Su questo punto, va chiarito: dopo l’arrivo della Commissione d’accesso, fu proprio l’allora segretaria comunale – la stessa nominata dalla giunta Morra – a redigere una relazione tecnica dettagliata su richiesta dell’organo ispettivo, nella quale si evidenziavano possibili cause di ineleggibilità per alcuni consiglieri comunali. La relazione è stata formalmente trasmessa agli inquirenti e rappresenta un atto ufficiale, non un sospetto.

Altra vicenda ben nota riguarda il tentativo di assegnazione di un bene confiscato alla moglie di un ex consigliere comunale, episodio finito al centro di un’indagine della magistratura, con un filone d’inchiesta tuttora in corso.

E non finisce qui: la vicenda della scuola di San Rocco, un pasticciaccio amministrativo imbarazzante, è agli atti da tempo, così come il fatto che un attuale dipendente è stato ascoltato proprio dagli ispettori prefettizi. Agli atti anche le numerose falle nella gestione delle interdittive antimafia, con soggetti colpiti da provvedimenti prefettizi che continuavano ad operare indisturbati, almeno fino a quando l’Arma dei Carabinieri non ha “richiamato” la Polizia locale all’intervento.

La verità è semplice: lo scioglimento per mafia è una misura amministrativa, non penale. Si applica in presenza di condizionamenti diretti o indiretti della criminalità organizzata, ma anche a fronte di reiterate gravi irregolarità amministrative. E su questo, a Marano, c’è una mole di materiale che basterebbe a spiegare tutto senza attendere alcuna “soffiata” o indiscrezione ministeriale.

Ogni ex amministratore – anche quelli che oggi si incontrano ancora nelle stanze del Comune – sa perfettamente di cosa si parla. Eppure si gioca a fare gli increduli, a fingere che nulla fosse, ad aspettare “la verità” da un decreto (che sarà zeppo di omissis e non integrale) che non farà altro che ufficializzare ciò che è già noto alla cittadinanza, alla stampa e agli atti.













