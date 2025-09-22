Muscarà: incarichi pubblici a sindaco Buonajuto dimissionario, chiediamo accesso agli atti anche a Gori e Sma

Condividi

“Chi sceglie di fare politica dovrebbe avere il senso dell’onore e il rispetto per l’opportunità politica che gli è stata concessa. Un sindaco che per potersi candidare alle regionali si dimette lasciando debiti nel proprio Comune e pochi giorni dopo incassa incarichi “d’oro” da enti pubblici regionali non può certo essere considerato un esempio di presentabilità. Altro che polemiche pretestuose”.

Dopo la denuncia politica sui contratti conferiti dall’Eav e dall’Asl Napoli 2 all’avvocato Buonajuto, Muscarà annuncia che richiederà accesso agli atti anche alla Gori e alla Sma. “Ci auguriamo che l’assenza di traccia di eventuali incarichi nella sezione trasparenza del sito della Gori sia solo perché non ne esistono e non ne sono mai esistiti. Viceversa, la vicenda sarebbe ancora più grave”, sottolinea la consigliera.

“Il tema, che evidentemente sfugge ai professionisti della malapolitica – continua Muscarà – c’è e c’è tutto: difendere la trasparenza e la correttezza. Usare gli enti pubblici come sportelli bancomat, mentre si è in piena campagna elettorale, è un insulto ai cittadini, tantissimi in gravi condizioni economiche e sociali, è un cattivo esempio per chi vuole fare politica con senso di responsabilità”.

La consigliera indipendente rinnova quindi l’invito a tutte le istituzioni: “Basta con la politica dei professionisti della poltrona. La Campania ha bisogno di trasparenza, rispetto delle regole e di chi mette il bene comune davanti agli interessi personali e non viceversa”.













