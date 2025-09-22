Arienzo, il Prefetto di Caserta nomina una commissione d’accesso. Comune a rischio scioglimento per mafia

Lo avevamo anticipato il 9 settembre. Alla fine si è verificato. La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Arienzo, per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune.

L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.

