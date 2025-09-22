Tribunale riesame conferma scarcerazioni clan Moccia

Condividi

Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia, per la Procura di Napoli, a capo dell’omonima famiglia malavitosa di Afragola, in provincia di Napoli: la decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli (presidente Gallo) ha rigettato l’appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione sopraggiunta tempo fa – per decorrenza dei termini di custodia cautelare – di 15 imputati al processo in corso a Napoli.

Il ricorso avverso alla scarcerazione riguarda, tra gli altri, i fratelli Antonio, Luigi e Gennaro Moccia.

Alcuni dei 15 imputati scarcerati sono sottoposti a misure cautelari come il divieto di residenza in Campania e Lazio. Regioni dove, secondo i carabinieri del Ros e la Procura di Napoli si concentrano le attività economiche della famiglia ritenuta malavitosa.













