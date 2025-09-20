Marano, riorganizzazione comunale: i commissari preparano la svolta per l’Ente sciolto per mafia? Decisiva la prossima settimana

Condividi

La prossima settimana potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Comune di Marano, reduce dall’ennesimo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il quinto nella sua tormentata storia istituzionale. Sul tavolo dei commissari straordinari, nominati dopo la caduta dell’ultima amministrazione, ci sarebbe ora un piano di riorganizzazione interna destinato a lasciare il segno.

L’aria nei corridoi comunali è densa di attese e, secondo indiscrezioni, non mancano fermento, nervosismo e manovre sotterranee. In tanti, da giorni, cercano di “farsi notare” dai commissari, sperando di ottenere un ruolo centrale nella nuova configurazione della macchina amministrativa. C’è chi si affida alla discrezione e chi invece preferisce ricorrere a “santi protettori” o relazioni personali. Ma alla fine, sarà la relazione ministeriale che ha portato allo scioglimento dell’Ente a pesare più di ogni altra cosa.

I commissari, consapevoli della delicatezza del momento, potrebbero procedere a un significativo turnover interno: spostamenti tra settori, premi a chi ha dimostrato affidabilità e rigore, ridimensionamenti per chi invece ha mostrato ambiguità o scarsa trasparenza. Nessuna decisione sarà lasciata al caso, almeno si spera, soprattutto in un Comune dove la gestione del personale è stata per anni un terreno di scontro, influenze e opacità.

Grande curiosità ruota anche attorno alla nomina dei sovraordinati, i dirigenti o funzionari esterni che i commissari potrebbero scegliere per affiancare le figure interne ritenute inadeguate o “compromesse”. Si tratta di scelte che avranno un impatto diretto su settori chiave.

La posta in gioco è altissima: restituire credibilità e funzionalità a un Ente da anni ostaggio di inefficienze e commissariamenti. L’obiettivo, non dichiarato ma evidente, è quello di creare le condizioni per un ritorno alla normalità amministrativa: una normalità fatta di legalità, merito e responsabilità.

Per Marano, potrebbe essere davvero l’ultima occasione per voltare pagina.













