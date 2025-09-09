“SUD PROTAGONISTA” : INCONTRO AL COMUNE DI NAPOLI SU CENTRO STORICO E AREE VERDI

Condividi

Piano di gestione del Centro Storico Patrimonio Unesco, la manutenzione delle aree verdi comunali e l’avvio dei “tirocinanti disoccupati di lunga durata”, il contrasto della occupazione abusiva del suolo pubblico, le assunzioni all’ASIA: sono tra i temi oggetto di un incontro tenuto al Comune di Napoli, oggi, dalla delegazione di “Sud Protagonista”, guidata dal Coordinatore Cittadino Pietro Funaro , accompagnato dal responsabile delle politiche culturali, Antonio Pariante e dal responsabile dell’area dei Decumani, Maurizio Palma. Hanno partecipato anche la Consigliera Regionale Marì Muscara’ e il Presidente del Movimento, Salvatore Ronghi.

“Facendo seguito alle nostre battaglie per un Centro Storico degno di essere patrimonio Unesco, contro l’illegalità dei ‘tavolini selvaggi’ e del moltiplicarsi di negozi di souvenir cinesi e pakistani, per una città che abbia servizi alla pari delle altre capitali europee, abbiamo presentato proposte operative e concrete con l’obiettivo di vederle realizzate in tempi brevi e sostenere un turismo culturale di qualità” – ha detto Funaro. “Il Comune di Napoli è in ritardo su tantissime problematiche che penalizzano lo sviluppo e la vivibilità di Napoli che continua a non decollare dal punto di vista del turismo culturale di qualità e delle condizioni di vita dei napoletani che non possono contare su servizi fondamentali e sul benessere ambientale; l’auspicio è che le nostre proposte risolutive vengano effettivamente realizzate” – ha sottolineato Muscarà.

“Le nostre battaglie per la città di Napoli sono tese a portare al Comune di Napoli proposte concrete per contribuire a risolvere le tante problematiche che impediscono al capoluogo partenopeo di fare il salto di qualità, iniziando dalla gestione dei Parchi e delle aree verdi che non vanno privatizzate ma vanno affidate ai disoccupati di lunga durata che hanno partecipato al bando del Comune e finanziato dal Ministero del lavoro avviando i primi 800 “tirocinanti” mentre si procede all’ampliamento del Piano, per collocare anche gli altri partecipanti risultati idonei. Con l’incontro di oggi auspichiamo che si possano fare passi avanti” – ha detto Ronghi.













