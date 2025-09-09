Centrodestra verso l’intesa per le Regionali: si accelera su Veneto, Puglia e Campania

Condividi

Un incontro tra i leader del centrodestra — Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi — potrebbe tenersi già domani, ma l’intesa è attesa comunque entro la settimana. La chiusura delle candidature nel centrosinistra ha messo pressione anche alla coalizione di governo, che deve scegliere i propri candidati per Veneto, Puglia e Campania, in vista delle Regionali di metà novembre.

La priorità è “correre”, come si ripete in ambienti di Forza Italia e Lega. Il Veneto è il nodo principale: la Lega spinge per proseguire il percorso avviato con Zaia, mentre Fratelli d’Italia rivendica il suo ruolo di primo partito e vuole esprimere un candidato proprio, soprattutto in una regione considerata sicura.

Più complesse le sfide al Sud. In Campania, Fratelli d’Italia punta sul viceministro Edmondo Cirielli, ma restano in campo anche altri profili politici e civici: Mara Carfagna (Noi Moderati), il prefetto Michele di Bari, l’imprenditore Costanzo Jannotti Pecci, i rettori Matteo Lorito e Gianfranco Nicoletti. Lega e Forza Italia propongono il nome di Giosy Romano (Zes), che però trova resistenze in FdI.

FdI punta a chiudere entro il weekend, anche in vista di “Spazio Sud”, evento nazionale del partito in programma a Paestum. Tra i partecipanti: ministri, sottosegretari e personalità del mondo economico e culturale, come la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e il direttore del Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Anche Forza Italia si prepara alla sua festa nazionale a Telese a fine mese. Intanto, il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi attacca il centrosinistra: «Tra le uscite di De Luca e le incertezze su Fico, i campani meritano di meglio. Forza Italia vuole rappresentare l’alba di una nuova Campania, più libera e più forte».

La corsa del centrodestra prosegue, con l’obiettivo di chiudere le candidature prima del voto nelle Marche, il 28 e 29 settembre, dove il governatore uscente Francesco Acquaroli (FdI) sfiderà l’europarlamentare Pd Alessio Ricci.













