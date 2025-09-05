Marano, lite condominiale degenera: violenze in famiglia, ecco cosa è accaduto in via Arbusto

Condividi

Quella che inizialmente sembrava una semplice lite condominiale si è rivelata un episodio ben più grave, avvenuto nella serata di ieri in via Arbusto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, tutto sarebbe cominciato all’interno di un appartamento dove un uomo, noto nella zona per problemi legati all’alcol, avrebbe aggredito uno dei suoi figli. Non sarebbe la prima volta, stando ai racconti dei vicini, che episodi di questo tipo avvengono tra le mura domestiche.

A intervenire, una vicina di casa, preoccupata per le condizioni del minore. Ma il tentativo di fermare l’aggressione avrebbe scatenato il caos: nel parapiglia, anche la figlia della donna sarebbe stata colpita con uno schiaffo.

A quel punto, la situazione è precipitata. Il marito della vicina, informato dell’accaduto, si è precipitato nell’abitazione dell’uomo accusato di violenza per chiedere spiegazioni. Ne sarebbe nato un violento alterco che ha coinvolto più persone, culminando con la caduta dalle scale della moglie dell’uomo violento, che avrebbe riportato lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno identificato e denunciato due persone. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I vicini denunciati, ascoltati dalle forze dell’ordine, hanno dichiarato di essere intervenuti esclusivamente per difendere i minori presenti in casa e per reazione alle violenze subite anche da un proprio congiunto minore.













