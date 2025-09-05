Kirghizistan: Silvestro (FI), orgogliosi per nomina Capasso a Console Onorario

44 Visite
“La nomina a Console Onorario della Repubblica del Kirghizistan di Luca Capasso, mio vice segretario provinciale di Forza Italia, rappresenta un traguardo di grande prestigio, che ho fortemente sostenuto e incoraggiato. Un riconoscimento che premia il suo impegno, la sua competenza e la sua capacità di costruire relazioni solide e proficue. Sono convinto che saprà svolgere questo incarico con serietà e dedizione, rafforzando i legami tra l’Italia e il Kirghizistan e creando nuove opportunità di collaborazione sul piano economico, culturale e istituzionale. Per Forza Italia in provincia di Napoli è motivo di orgoglio poter contare su figure di valore che, con ruoli di respiro internazionale, testimoniano l’importanza del nostro lavoro politico e la qualità della nostra classe dirigente.” Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews