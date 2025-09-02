Il Centro Aktis di Marano lancia il nuovo sito istituzionale: il portale web si rifà il look

Condividi

Il Centro Aktis, realtà di riferimento nel panorama sanitario per i servizi di diagnostica per immagini e radioterapia, con sede a Marano di Napoli lancia il suo nuovo sito web. Non si tratta solo di un semplice restyling grafico, ma di un vero e proprio passo in avanti verso l’innovazione digitale, la trasparenza e la centralità del paziente.

Concepito come uno spazio intuitivo, funzionale e ricco di contenuti, il nuovo portale nasce con l’obiettivo di rendere l’esperienza online semplice, immediata e soprattutto utile. I visitatori potranno accedere con facilità a tutte le informazioni sui servizi offerti dal Centro: dagli esami diagnostici alle tecnologie all’avanguardia impiegate, dai percorsi terapeutici ai consigli utili per prepararsi agli esami.

“Questo sito rappresenta per noi molto più di una nuova veste grafica: è un ponte tra noi e i nostri utenti, un luogo di incontro digitale pensato per accompagnare, informare e supportare chi si affida ogni giorno alle nostre cure”, spiega Valerio Scoppa, CEO del Centro Aktis.

Particolarmente curata la sezione interattiva, che permette agli utenti di entrare in contatto diretto con il personale, inviare richieste, ricevere assistenza e accedere a contenuti personalizzati. Il portale si integra con i canali di comunicazione già attivi, tra cui social media e piattaforme di messaggistica, per garantire un dialogo continuo e accessibile.

Il nuovo sito ospita anche una sezione news dinamica, costantemente aggiornata con interviste, approfondimenti, iniziative e contenuti multimediali. Uno spazio pensato per raccontare non solo l’evoluzione dei servizi sanitari, ma anche la vita quotidiana del Centro, fatta di persone, storie, ricerca e attenzione al dettaglio.

“L’identità del nostro Centro si fonda su tre pilastri: efficienza, trasparenza e relazione umana. Abbiamo voluto che il nuovo sito li rispecchiasse pienamente”, conclude Scoppa.

Il Centro Aktis invita pazienti, professionisti e cittadini a esplorare il nuovo sito e a viverlo come un’estensione dell’esperienza umana e professionale offerta all’interno della struttura. Un luogo virtuale dove sentirsi accolti, informati e mai soli, anche a distanza.

Il portale è già online all'indirizzo www.centroaktis.it ed è ottimizzato per tutti i dispositivi, con un'interfaccia moderna, accessibile e in linea con le più recenti esigenze digitali.













