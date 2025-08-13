NAPOLI, SILVESTRO (FI): ZONE ROSSE PER CONTRASTARE CRIMINALITA’

Condividi

«Condanno con fermezza l’ennesimo episodio di violenza, avvenuto nei pressi dell’Hotel Excelsior di Napoli, dove un turista è stato aggredito e ferito per sottrargli un orologio di valore, a poche settimane di distanza da un fatto analogo a Capri. Non è accettabile che chi sceglie Napoli o la Campania per le proprie vacanze debba rischiare la vita per un bene materiale. Sono certo che il prefetto Michele di Bari continuerà a mettere in campo ogni iniziativa utile per arginare questo fenomeno. L’idea delle cosiddette “zone rosse” in alcune aree di Napoli e provincia non era una scelta sbagliata: anzi, rappresenta uno strumento efficace per contrastare la criminalità e restituire sicurezza a cittadini e visitatori. Bisogna agire con decisione per fermare ladri e rapinatori e proteggere l’immagine e l’attrattività del nostro territorio.» Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.













