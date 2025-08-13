San Tammaro. Ultima riunione prima della pausa estiva: il sindaco D’Angelo fa il punto sui lavori e sulle iniziative

Si è svolta in Comune l’ultima riunione operativa prima della pausa di Ferragosto, alla presenza di assessori, consiglieri comunali e dirigenti. A tirare le somme è stato il Sindaco Vincenzo D’Angelo, esprimendo soddisfazione per quanto realizzato e per i progetti in programma per i prossimi mesi.

“Abbiamo fatto il punto sulle cose già portate a termine e su quelle che vedranno la luce a partire da settembre”, ha dichiarato il primo cittadino.

Sono molto contento dell’avvio dei lavori nella zona Ovest, che porteranno alla riqualificazione completa dell’area con interventi su strade, piazza, pubblica illuminazione”.

Tra le opere in corso D’Angelo ha ricordato: “L’avanzamento dei lavori per il nuovo asilo nido e l’apertura di quello di via Cimarosa, con iscrizioni già aperte. Anche le opere di realizzazione della mensa scolastica alle spalle della scuola Elementare procedono come da programma. Quasi completati i nuovi loculi al cimitero comunale. Anche per l’ambiente ci sono risultati positivi. La raccolta differenziata si attesta oltre il 70%, con margini di ulteriore miglioramento e vantaggi economici per le casse comunali, un aspetto importante che si aggiunge ad un investimento già fatto per l’ambiente e il decoro urbano con la piantumazione di 270 alberi sul territorio comunale.

È un fiume in piena il primo cittadino. “Successo anche per la rassegna Cinema sotto le stelle che ha registrato un’ottima affluenza alla prima proiezione”.

“Importante – aggiunge D’Angelo – la pubblicazione del bando per la progettazione della ristrutturazione della palestra di via XXIV Maggio, passo fondamentale per arrivare all’appalto dei lavori entro fine anno”.

Il Sindaco ha infine annunciato che a settembre partiranno nuove iniziative nei settori dei lavori pubblici, ambiente, impianti sportivi, cura del verde pubblico e ci saranno anche interventi nell’ambito sociale.

“Il lavoro non si ferma. Stiamo gettando le basi per un autunno ricco di risultati concreti, sempre nell’interesse della nostra comunità”, ha concluso l’avvocato.