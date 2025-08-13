Morta investita da un’auto guidata da minori rom: la madre di un baby coinvolto parla: “Ha solo 11 anni”. Il figlio della vittima: “E’ un omicidio”

Una donna con gli occhi lucidi e una neonata tra le braccia si aggira nei pressi del comando della polizia locale di Milano. Cerca qualcosa da mangiare per la bambina, ma il pensiero è fisso su suo figlio, uno dei quattro ragazzini coinvolti nel drammatico incidente di via Saponaro. «Ha solo undici anni…», sussurra, mentre si allontana verso l’unico negozio ancora aperto. Indossa una lunga gonna bianca, una maglietta leopardata e un paio di ciabatte. La voce tradisce un forte accento dell’Est Europa e la stanchezza di una giornata vissuta tra paura e incredulità.

«È da stamattina all’alba che piango. Per mio figlio e per la signora che è morta. Non so cosa dire, sono sotto choc», racconta con il fiato corto. Dice di aver scoperto solo nella notte quanto accaduto: «I ragazzi erano usciti al mattino e sono tornati tardi. Eravamo preoccupati, vedevamo passare tante volte la polizia, ma non capivamo. Poi, stanotte, mio figlio si è messo a piangere e ci ha raccontato tutto».

Secondo il suo racconto, l’auto coinvolta sarebbe stata trovata abbandonata con le chiavi dentro. «Forse l’hanno rubata, ma a noi non avevano detto niente. Se li avessimo visti in macchina, li avremmo fermati, avremmo detto qualcosa», si difende.

Dopo la ragazzina presente nel gruppo, suo figlio è il più piccolo tra i coinvolti. «Quello che hanno fatto è grave, ma sono bambini. Non sono adulti, non capiscono», dice con voce spezzata, mentre attende notizie.