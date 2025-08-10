Qualiano, il 7 settembre il V Memorial Rosario Schiattarella allo stadio Santo Stefano

Torna anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il Memorial Rosario Schiattarella, in programma il 7 settembre allo stadio Santo Stefano di Qualiano. L’evento, organizzato dall’ASD Football Club Qualiano Calcio, si svolgerà sotto forma di triangolare e vuole rendere omaggio alla memoria di Rosario Schiattarella, ex calciatore del Marano scomparso prematuramente alcuni anni fa.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Qualiano, che ha concesso il nulla osta per l’utilizzo dell’impianto sportivo. Fondamentale anche quest’anno il supporto del consigliere comunale Bonaventura Cerqua, promotore dell’iniziativa fin dalla prima edizione.
Una giornata all'insegna dello sport e del ricordo, per tenere viva la memoria di una figura molto amata nel panorama calcistico locale.