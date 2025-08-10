Auto nel fiume: il dramma di un bimbo di 6 anni rimasto sott’acqua prima del salvataggio

Un’auto con a bordo una famiglia di origine moldava, residente a Favaro Veneto, è finita nel fiume Sile, a Jesolo paese, poco dopo le 13. La donna al volante, di 38 anni, e la figlia seduta nel sedile anteriore sono riuscite a uscire in maniera autonoma dalla vettura, mentre il bambino di 6 anni che era seduto nei sedili posteriori è rimasto bloccato dentro l’auto, sott’acqua per alcuni minuti.

 

