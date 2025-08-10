Auto nel fiume: il dramma di un bimbo di 6 anni rimasto sott’acqua prima del salvataggio

I soccorsi – Recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, il piccolo è stato soccorso all’interno dell’ambulanza del Suem 118 di Jesolo. Sono in corso le manovre di rianimazione.

L’incidente – L’auto sembrerebbe essere uscita di strada in maniera autonoma, in via Piave Vecchio (poco prima del centro commerciale Tosano), probabilmente a causa di una manovra errata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna alla guida dell’auto stesse cercando di fare un’inversione per fare ritorno sulla strada da cui era appena sopraggiunta. Sul posto sono intervenuti, oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e il loro elicottero Drago149, anche l’elisoccorso Leone2 proveniente da Padova, il Suem 118 di Jesolo, polizia locale e carabinieri. Moltissimi i passanti che in quel momento, assistendo alla scena, si sono precipitati a ridosso del fiume per prestare soccorso ai tre passeggeri dell’auto finita nell’acqua. In particolare una famiglia tedesca, che ha interrotto il proprio viaggio verso il campeggio per allertare i soccorsi e tentare di prestare alle donne un primo aiuto.