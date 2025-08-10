Marano. Via Santa Maria a Pigno sotto assedio: tre tentativi di furto in due settimane. I residenti: “Dove sono le istituzioni?”

Condividi

Tre tentativi di furto in due settimane, tutti nella stessa strada: via Santa Maria a Pigno. L’ultimo episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, in pieno giorno. A lanciare l’allarme è Nello, uno dei residenti della zona, esasperato da quella che definisce “una situazione ormai fuori controllo”.

“Siamo completamente dimenticati dalle istituzioni – denuncia – Mai una volante dei carabinieri, mai una pattuglia della polizia municipale. E se a questo aggiungiamo l’assenza totale di pulizia urbana, mai uno spazzino o una spazzatrice meccanica, il quadro è chiaro: siamo abbandonati”.

La zona, al confine tra Marano e i comuni limitrofi, è da tempo al centro delle lamentele dei cittadini per la mancanza di sicurezza e di servizi essenziali. La sensazione diffusa è di vivere in un’area di serie B, dove lo Stato non arriva.

“Ormai siamo sotto assedio – continua il residente – Ci dobbiamo autotutelare, ma non è questo che vogliamo. Noi chiediamo solo presenza, controlli, rispetto. I furti sono stati regolarmente denunciati ai carabinieri, ma dopo le denunce, il silenzio”.

Un appello forte e chiaro, che si leva da una delle tante strade periferiche di Marano, troppo spesso dimenticate. I cittadini chiedono un segnale concreto: più controlli, più vigilanza, più attenzione.













