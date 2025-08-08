Caso Di Fenza. Izzo: “Tragicommedia regionale: quando la politica diventa spettacolo”

Condividi

Sta facendo molto parlare in queste ore la scenetta di avanspettacolo messa in scena nell’ ufficio del Consigliere Regionale Di Fenza assieme al tiktoker Rita de Crescenzo con il sortotitolo “Work in progress”.

L’ evento del consigliere regionale va sicuramente criticato per mancanza di buon senso,in quanto si mette alla berlina l’ istituzione che lo stesso rappresenta. Ma non deve farci gridare allo scandalo,in quanto da qualche mese per le candidature alle prossime elezioni regionali,in particolare nel campo largo ( centrosinistra) la tragicommedia ha preso il sopravvento sui temi urgenti da programmare per il futuro.

De Luca che deride la segretaria del PD ,che si oppone alla candidatura alla Presidenza di Fico,che minaccia di formare liste in contrapposizione al PD per affossarlo…basta poi un incontro con i vertici di partito che gli promettono la segreteria regionale del PD al figliolo é tutto viene rimangiato in un “volemosi” tanto bene.

La riflessione spontanea che sovviene è: quale delle due tragicomiche commedie e più deplorevole?

Sommessamente penso che entrambe siano momenti politici truffaldini per infinocchiare gli elettori per carpire voti,in assenza di di una seria piattaforma programmatica politica.

La cosa più triste é che anche la nostra Marano e risucchiata suo malgrado in manovre elettorali regionali e messa in parcheggio nel limbo politico amministrativo che non giova al suo futuro.

nota stampa del consigliere comunale Michele Izzo.













