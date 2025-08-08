Caso Di Fenza-tiktoker, l’esponente di Azione si difende: “Ho commesso una leggerezza”

Condividi

Tiktoker De Crescenzo in Consiglio Regionale. Di Fenza: “Ho commesso una leggerezza”

“La visita di Rita De Crescenzo nei miei uffici del consiglio regionale della Campania è stata organizzata per ascoltare sue istanze. Lo faccio da sempre a prescindere dalla provenienza socio- culturale e dalle storie personali. La politica deve saper ascoltare tutti. Questo però non mi esime dalla responsabilità di aver commesso una leggerezza politica. Chiedo scusa, non era mia intenzione offendere le istituzioni. Mi dispiace aver coinvolto la maggioranza di governo regionale in una mia iniziativa personale.” – è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania e capogruppo di Azione – Per.













