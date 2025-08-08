Caso Di Fenza-tiktoker, tre consiglieri di Marano (del suo partito) lo scaricano

Condividi

In merito alla recente diffusione di un video da parte dell’onorevole Emilio Borrelli, dove è presente l’onorevole Pasquale de Fenza, desidero esprimere in maniera netta e inequivocabile, come segretario cittadino e gruppo di Azione di Marano di Napoli, la nostra totale dissociazione da tale iniziativa e dai contenuti diffusi.

Il video in questione non rispecchia né il nostro pensiero, né i valori e i principi che ispirano la nostra azione politica e personale. Riteniamo che la responsabilità nella comunicazione pubblica sia un dovere imprescindibile per chi ricopre incarichi istituzionali, soprattutto in un momento in cui il rispetto e la veridicità delle informazioni sono elementi fondamentali per la fiducia dei cittadini.

Ribadiamo quindi la nostra estraneità a tale iniziativa e ci riserviamo di intraprendere ogni ulteriore azione necessaria per tutelare l’immagine e la correttezza del dibattito pubblico .

Il segretario cittadino Italo Montella

I consiglieri comunali

Vincenzo Battilomo

Mario De Magistris

