Nuova giunta a Giugliano: vicesindaco Bianca Perna, già assessora nella giunta Visconti sciolta per mafia a Marano

Condividi

Visite: 241

29 Visite

Il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha ufficialmente annunciato la composizione della nuova Giunta comunale, promettendo una squadra costruita con “criterio, ascolto e senso di responsabilità” per affrontare le grandi sfide della terza città della Campania. Tuttavia, tra i nomi scelti spunta anche qualche elemento che lascia spazio a riflessioni polemiche e qualche perplessità.

“Non cercavamo semplici nomi, ma persone giuste”, ha dichiarato il primo cittadino durante la presentazione. “Ho scelto assessori che portano con sé competenza, passione e una conoscenza profonda del territorio”. Fin qui, nulla da eccepire. Ma a ben guardare l’elenco degli assessori, salta all’occhio una nomina che merita una nota in più: quella della vicesindaca Bianca Geltrude Perna.

Perna, persona a modo e preparata, oggi con deleghe pesanti come Politiche sociali, Pari opportunità, Servizio civile e problematiche del Campo Rom, è già nota alle cronache politiche locali: ha infatti ricoperto il ruolo di assessora nella Giunta Visconti a Marano, sciolta per infiltrazioni camorristiche nel 2021.

LA NUOVA GIUNTA: TRA CONTINUITÀ E SFIDE

Oltre alla Perna, la squadra di governo include:

Francesco Casillo , con un’ampia e articolata delega che spazia dal turismo alla legalità, passando per il personale e le energie rinnovabili;

Raffaella Di Nardo , agli affari generali e alle partecipate comunali;

Gennaro Guarino , che si occuperà di urbanistica, edilizia privata e PNRR;

Caterina Pennacchio , alla pubblica istruzione e formazione;

Alfonso Sequino , ai lavori pubblici, viabilità, commercio e polizia municipale;

Marco Sepe, allo sport, cultura e associazionismo.

Una giunta variegata, in parte tecnica, in parte politica, che dovrà misurarsi con le grandi attese generate in campagna elettorale. Il sindaco ha trattenuto per sé numerose deleghe strategiche, tra cui Bilancio, Ambiente, Lavoro, Innovazione, Protezione civile, e – non da ultimo – la spinosa questione della Terra dei Fuochi. Una scelta che potrebbe indicare volontà di controllo diretto, ma anche un rischio di sovraccarico e accentramento.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti