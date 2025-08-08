MD Arzano, Il Consiglio di Stato autorizza la riapertura, tavolo in Prefettura per tutelare i lavoratori

Condividi

Questa mattina il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza presentata dai legali della società F.P. srl, autorizzando la riapertura temporanea del supermercato MD di via Atellana, ad Arzano, in attesa della pronuncia di merito che lo stesso Consiglio di Stato emetterà prossimamente. La struttura era stata chiusa mercoledì scorso dalla Polizia Municipale, in esecuzione di una sentenza del TAR Campania che ne aveva sancito l’illegittimità per mancanza di conformità urbanistica.

Nel pomeriggio, si è svolto presso la Prefettura di Napoli il tavolo istituzionale promosso dal prefetto Michele di Bari, che ha risposto alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, per affrontare le conseguenze occupazionali e sociali della vicenda. Hanno partecipato: la proprietà del supermercato, le rappresentanze sindacali, la Sindaca di Arzano Cinzia Aruta, l’assessore Ernesto Pollice e il Senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

Il confronto si è svolto in un clima di partecipazione e responsabilità istituzionale, con un impegno condiviso da tutte le parti: quello di salvaguardare i livelli occupazionali e accompagnare la transizione nel pieno rispetto delle regole.

Dichiarazione della Sindaca Cinzia Aruta:

«Ho chiesto espressamente l’avvio di un percorso che non si esaurisca con il tavolo di oggi, ma che ci consenta di gestire questa situazione con responsabilità e continuità. È stato un confronto utile, serio, in cui ogni istituzione ha fatto la sua parte. Come Amministrazione continueremo a tutelare le persone e il lavoro, sempre nel rispetto della legalità e della trasparenza. Siamo stati i primi, dopo oltre 40 anni di vuoti istituzionali, ad affrontare con coraggio il tema dell’abusivismo e della pianificazione urbanistica. Il PUC rappresenta la risposta necessaria per regole chiare, sviluppo ordinato e nuove opportunità per il territorio».

LA CRONOLOGIA DEI FATTI

27 giugno 2021 viene presentata una SCIA per lavori di ristrutturazione, dichiarando che l’immobile in questione avesse destinazione d’uso commerciale. In realtà era (ed è) industriale. In quel periodo non era in carica l’amministrazione Aruta.

3 settembre e 8 settembre 2022 La società presenta la segnalazione certificata di agibilità e una successiva integrazione.

19 settembre 2022 Gli Uffici comunali hanno rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio di media struttura di vendita, sulla base degli atti presentati viziati nella forma e nella sostanza.

3 ottobre 2022 A seguito di immediati accertamenti tecnici e urbanistici avviati il 19 settembre del 2022 che hanno ravvisato le irregolarità, il Comune ha annullato in autotutela la SCIA del 2021 e, a cascata, tutti gli atti successivi.

4 Agosto 2025 diventa immediatamente esecutiva la sentenza del TAR emessa in Camera di Consiglio il 16 aprile dello stesso anno. Mercoledì 6 agosto la sentenza viene notificata ai proprietari dalla polizia municipale.













