“Rescigno contro Di Fenza: dalle scenette coi tiktoker al balletto con la figlia del condannato, degrado istituzionale inaccettabile”

27 Visite
Prendo formalmente le distanza dal consigliere Regionale Di Fenza,
che ha trasformato il Consiglio della Regione Campania in un
palcoscenico per un teatrino grottesco e indecoroso”. Lo
dichiara Carmela RESCIGNO, presidente della commissione
Anticamorra della Regione Campania.
“La messa in scena, all’interno della sede istituzionale, di
contenuti destinati alla propaganda social, con la presenza dei
tiktoker Napolitano e De Crescenzo – noti per la sistematica
diffusione di messaggi diseducativi e dannosi per il tessuto
sociale – rappresenta un grave oltraggio alla dignità delle
istituzioni. È bene ricordare che uno dei due risulta gravato da
seri precedenti penali. Non è purtroppo la prima volta che il
consigliere Di Fenza si rende protagonista di comportamenti
discutibili e inopportuni. Resta impresso l’episodio in cui fu
ripreso mentre si esibiva in un balletto durante la festa di
compleanno della figlia di un noto palazzinaro di Marano,
soggetto condannato per reati di tipo associativo”.
Nota stampa Rescigno© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews