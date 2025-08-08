CALENDA STRONCA DI FENZA: “QUESTO BUFFONE ESPULSO DAL PARTITO”

Condividi

Il segretario di Azione Carlo Calenda ha annunciato l’espulsione immediata del consigliere regionale Di Fenza, protagonista di un video controverso che lo ritrae insieme a due influencer negli uffici del Consiglio Regionale, definito da Calenda una «pantomima indecente con personaggi improbabili e variasse varie».

“Questo buffone che usa il Consiglio regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vajasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale” scrive il segretario del partito. Calenda, poi, chiosa: “Mi scuso con gli elettori”.

Questo episodio si aggiunge alla recente notizia dell’influencer napoletana Rita De Crescenzo, che ha ufficializzato la sua intenzione di candidarsi al Parlamento. Nota per la “invasione di Roccaraso”, De Crescenzo ha dichiarato: «Chi siede lì oggi non ha meno reati di me. L’unica differenza è che loro hanno studiato. E allora studio pure io».

L’influencer, che sarà ospite della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, ha recentemente lanciato un web-podcast insieme a Maria Rosaria Boccia, imprenditrice al centro del caso che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Rita De Crescenzo si prepara così a un ingresso in politica deciso e fuori dagli schemi, mentre Azione prende le distanze dal comportamento del suo ex consigliere regionale.













