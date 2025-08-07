Calvizzano, esplode il cemento: nuovi sbancamenti in via Adda, al confine con Marano

Condividi

Nuovi sbancamenti lungo via Adda, a Calvizzano, proprio al confine con Marano di Napoli, fanno presagire l’arrivo di ulteriori insediamenti abitativi in una zona che da mesi è finita al centro di una crescente speculazione immobiliare.

Le ruspe sono tornate in azione, con lavori che sembrano essere propedeutici a nuove costruzioni residenziali. Già oggi, tra via Adda e le zone limitrofe, case e interi parchi residenziali stanno sorgendo a ritmo serrato. A realizzarli è un’impresa di Marano, così come maranese è il costruttore coinvolto nei progetti.

Calvizzano, cittadina di circa 12.000 abitanti, rischia così una crescita demografica e urbanistica repentina: se il trend attuale dovesse continuare, il comune potrebbe superare in breve tempo la soglia dei 15.000 residenti, con tutti i pro e contro del caso.

Ma è proprio Marano che potrebbe subire gli effetti più significativi di questa espansione, specie in termini di mobilità, servizi e vivibilità. La zona interessata dagli interventi edilizi, pur ricadendo formalmente nel territorio calvizzanese, è di fatto integrata nel tessuto urbano maranese.

Dopo Mugnano e Quarto, ora anche Calvizzano diventa un polo di forte interesse per il mercato edilizio. Il tutto è da ricondurre agli effetti di un piano urbanistico approvato anni fa dai commissari prefettizi, che oggi comincia a dispiegare concretamente i suoi effetti sul territorio.

La corsa al cemento, insomma, non conosce pause. E la piccola Calvizzano, come già accaduto per i comuni limitrofi, si trasforma sempre più in una delle nuove frontiere della speculazione edilizia nell’hinterland nord di Napoli.













