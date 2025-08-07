Ancora una truffa del superbonus: crediti fiscali per lavori mai eseguiti. Sequestrate ville e auto

Condividi

Visite: 76

26 Visite

Crediti fiscali per lavori di ristrutturazione mai eseguiti. Ancora una truffa legata al Superbonus 110%. A smascherare la società edile la guardia di finanza che ha Sequestrato immobili e beni di lusso a Nord della Capitale.

Documenti falsi

Le indagini, svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Rieti, hanno accertato che una società edile aveva ricevuto crediti fiscali per lavori di ristrutturazione mai eseguiti, grazie all’utilizzo di documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti, nonché mediante comunicazioni ingannevoli dirette all’Agenzia delle Entrate. In particolare, venivano presentati falsi stati di avanzamento dei lavori, e per ogni intervento si dichiarava il completamento di una prima parte dei lavori, che in realtà non erano mai iniziati.

La truffa del superbonus 110%

A beneficiare della truffa sono stati una società del settore edile, il suo amministratore e due tecnici professionisti, coinvolti nella preparazione delle false certificazioni. Grazie a queste pratiche, la società aveva ottenuto crediti d’imposta per un totale di 753 mila euro, di cui 380 mila euro risultati totalmente fittizi.

I beni sequestrati

Su richiesta della procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rieti ha disposto il sequestro dei beni (per un valore di 380mila euro) pari all’importo indebitamente ottenuto. Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato: tre immobili situati a Fiano Romano e Fara in Sabina dal valore stimato 245.000 euro. Un’auto di grossa cilindrata e la somma di 94.670 euro detenuta dagli indagati sui conti correnti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti