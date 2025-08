Schianto all’alba sulla circumvallazione: grave un motociclista, traffico in tilt

Condividi

Questa mattina, sulla circumvallazione esterna all’altezza dello svincolo Melito-Arzano, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e una Lancia Y. I due mezzi, entrambi provenienti da Giugliano e diretti verso Casoria, si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e rimasto privo di sensi sull’asfalto. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo di due ambulanze del 118 e dei carabinieri, giunti per effettuare i rilievi. Il centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni restano al momento sconosciute.













